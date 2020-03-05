Белгород, , 18:03 — REGNUM Машину, загруженную коробками с санкционным сыром, задержали пограничники в Грайворонском районе Белгородской области. Документов на продукцию у водителя не оказалось, сообщили 5 марта в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

На джипе Grand Cherokee с московскими номерами житель Грайворонского городского округа хотел провезти через границу 600 килограммов сыра нидерландской фирмы. Предположительно, деликатес ввезли с Украины для продажи в России.

Санкционный продукт передали на анализ в компетентные органы.