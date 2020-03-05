Ростов-на-Дону, , 17:57 — REGNUM В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 5 марта.

Авария с участием пяти транспортных средств произошла на трассе Ростов — Волгодонск около 16:00 мск. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель фуры Scania, который не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2112. Затем с фурой столкнулись Kia Rio, Chevrolet Kalos и автобус Higer.

По имеющимся сведениям, в результате ДТП погиб пассажир Chevrolet Kalos, травмы получили водитель Chevrolet Kalos и водитель Kia Rio.