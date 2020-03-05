Ростов-на-Дону, , 17:53 — REGNUM Один человек погиб и ещё пятеро пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Ростовской области. Об этом сообщили 5 марта в региональном управлении МВД России.

По информации ведомства, авария произошла вария произошла в Багаевском районе на трассе Ростов — Волгодонск.

Согласно предварительным данным, столкнулись грузовик, автомобили Mitsubishi Lancer, и Chevrolet, а также пассажирский автобус. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.