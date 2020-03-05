Сухой Лог, Свердловская область, , 17:32 — REGNUM Чистый воздух на 8 Марта попросили подарить им жительницы города Сухого Лога в Свердловской области у президента РФ. Они записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказали, что их семьи страдают от деятельности Староцементого завода, чье производство оказывает отрицательное влияние на экологическую обстановку в их городе. Как сообщает «Комсомольская правда», в результате деятельности завод выбрасывает вредную пыль и отравляет жителей уже более пяти лет. Как сообщал ранее Знак.ком, в 2019 году Росприроднадзор провел проверки и выяснил, что завод загрязнил почвы и нанёс ущерб в размере 2,898 млрд. руб. Этот ущерб до сих пор не возмещён, выбросы и пыль продолжают травить жителей. Многочисленные обращения жителей к местным властям, в прокуратуру, в Роспотребнадзор не дали никакого результата.

Женщины Сухого Лога попросили Путина подарить им и их детям чистый воздух «Комсомольская правда»

«Староцементный завод нас травит. Производство ежедневно выбрасывает тонны ядовитой пыли на наши дома», — говорят жители. Многие уезжают из города, так как жить в нем стало невозможно: пыль повсюду, открыть окна в домах невозможно, гулять по Сухому Логу никому даже в голову не придет. «Нам просто нечем дышать! Мы хотим жить и растить детей в нашем родном городе. Сегодня это просто невозможно», — отмечают женщины.

«За годы своей деятельности ООО «СЦЗ», которое входит в группу компаний «ФОРЭС», уничтожило часть квартала города под названием Быковский, — пишет информационное агентство «Национальные интересы». — Люди были вынуждены бросить свои дома и садовые участки и уехать. Жители Сухого Лога неоднократно требовали проверить деятельность завода, но никаких действий со стороны органов и представителей власти так и не дождались. Поэтому женщины и вышли с плакатом «Спасите нас!», решив, что их единственная надежда — вмешательство президента Владимира Путина».