Тамбов, , 17:17 — REGNUM Бывший сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Жердевскому району Тамбовской области признан судом виновным по статье о превышении должностных полномочий, а также в угрозе убийством, сообщили ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как установлено судом и следствием, вечером 4 октября 2018 года сотрудники полиции рядом с одним из кафе в городе Жердёвка задержали и доставили в отдел для составления административного материала местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В отделе полиции задержанный начал возмущаться, отказался подписать административные материалы. В результате полицейский сначала несколько раз ударил его резиновой палкой, а затем кулаком по голове. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребра, ссадины и кровоподтеки различных частей тела. Также выяснилось, что тот же уже бывший полицейский в нерабочее время угрожал убийством 21-летнему молодому человеку по личным мотивам.

Сам подсудимый свою вину отрицал. Однако суд признал его виновным в инкриминируемых деяниях и назначил наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима.