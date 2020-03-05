Сочи, Краснодарский край, , 17:13 — REGNUM Травяной пожар, охвативший 600 кв. метров тушат спасатели в Лазаревском районе Сочи. Об этом 5 марта сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании в посёлке Головинка на улице Центральной поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России днём 5 марта. Трава загорелась на открытой территории. Площадь возгорания достигла 600 кв. метров.

К ликвидации травяного пожара привлечены четыре единицы техники и 19 человек спасателей. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Сочи уже несколько дней стоит тёплая и солнечная погода, температура воздуха днём достигает 20 градусов тепла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области создали несколько опорных пунктов, которые будут задействованы при ликвидации лесных и травяных пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупные пожары в Ростовской области ликвидируют с помощью опорных пунктов