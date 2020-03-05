Екатеринбург, , 16:46 — REGNUM Бывшего сотрудник МЧС Егора Трошина, обвиняемого в гибели архитектора Александра Кротова, арестовали на полтора месяца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Трошин проведёт в СИЗО до 20 апреля 2020 года включительно. Решение принял Кировский районный суд.

Постановление ещё не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, Кротов скончался 27 февраля 2020 года в больнице. Архитектора избили в январе 2020 года после того, как он сделал замечание группе молодых людей, среди которых был Трошин.

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