Екатеринбург, 5 марта 2020, 16:46 — REGNUM Бывшего сотрудник МЧС Егора Трошина, обвиняемого в гибели архитектора Александра Кротова, арестовали на полтора месяца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Трошин проведёт в СИЗО до 20 апреля 2020 года включительно. Решение принял Кировский районный суд.
Постановление ещё не вступило в законную силу.
Как сообщало ИА REGNUM, Кротов скончался 27 февраля 2020 года в больнице. Архитектора избили в январе 2020 года после того, как он сделал замечание группе молодых людей, среди которых был Трошин.
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