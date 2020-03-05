Судогда, Владимирская область, , 16:36 — REGNUM В городе Судогде Владимирской области женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она выстрелила в своего ребёнка из пневматической винтовки и не обратилась к медикам. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В День Победы 9 мая 2019 года женщина на берегу пруда, рядом со своим домом, стреляла из пневматической винтовки. Рядом находились её малолетние дети. Когда женщина заряжала винтовку, она направила её в сторону дочери и произошёл случайный выстрел. Пуля попала девочке в живот. При этом женщина намеренно не обратилась за медицинской помощью в тот же день, а вызвала медиков на следующее утро. Девочку госпитализировали, ей потребовалась операция.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Заведомое оставление без помощи своего малолетнего ребенка, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству». Женщину признали виновной и оштрафовали на 30 тысяч рублей.