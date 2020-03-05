Ульяновск, , 16:17 — REGNUM В Ульяновской области перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в убийстве знакомого и насильственных действиях сексуального характера в отношении жертвы. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстанут 49-летний житель и его 33-летний знакомый. Следствие полагает, что убийство произошло вечером 10 августа 2019 года в одном из сёл Старомайнского района, злоумышленники на момент происшествия были пьяны.

«Обвиняемые нанесли 40-летнему потерпевшему не менее 20 ударов руками и ногами. Угрожая ножом, нападавшие совершили в отношении мужчины насильственные действия сексуального характера, после чего поочередно нанесли ему не менее 10 ударов по голове кирпичом», — полагают правоохранители.

Удары кирпичом оказались смертельными. Мужчина погиб на месте преступления, а труп был закопан рядом с домом. В ходе разбирательств было установлено, что обвиняемые вместе с убитым подрабатывали разнорабочими и проживали в одном здании.

Мужчинам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных пунктами «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера»), пунктами «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера»). Ранее они были судимы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 году в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве брата. Причиной мог стать жилищный вопрос. Пострадавший скончался на месте происшествия.

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