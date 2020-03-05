Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM Рейс Элиста — Москва, совершивший внеплановую посадку в международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону), вылетел в пункт назначения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, что причиной экстренной посадки самолёта авиакомпании «Азимут» могло стать ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

ИА REGNUM отмечает, что в апреле 2019 года рейс Москва — Элиста авиакомпании «Азимут» экстренно приземлился в ростовском «Платове». Ряд СМИ в качестве вероятной причины назвал разгерметизацию кабины пилота. Однако в пресс-службе эту информацию опровергли.

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