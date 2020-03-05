Астрахань, , 16:10 — REGNUM В Астраханской области 65-летний местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге, повлекшего её смерть. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

О смерти женщины в полицию сообщила её дочь. В доме сотрудники полиции нашли тело 41-летней женщины со следами побоев. Согласно заключению эксперта, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. По версии следствия, женщину в ходе семейной ссоры на почве ревности избил её муж.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Подозреваемый находится под стражей.