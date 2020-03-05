Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) экстренно приземлился борт авиакомпании «Азимут», следовавший из Элисты в Москву. Корреспонденту ИА REGNUM эту информацию в пресс-службе воздушной гавани подтвердили.

Причина экстренной посадки не сообщается. По некоторым данным, командир экипажа принял решение о вынужденной посадке в «Платове» из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 5 марта, в ростовском «Платове» предполагалась экстренная посадка рейса Санкт-Петербург — Симферополь. Однако по пути следования командир экипажа принял решение не уклоняться от маршрута.