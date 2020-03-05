Великий Новгород, , 16:04 — REGNUM В Великом Новгороде бывший врач-уролог медицинского центра «Альтернатива» признан виновным в мошенничестве со средствам Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на сумму более 7 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 марта, в Новгородском районном суде, обвинительный приговор был оглашён 3 марта.

Бывший медицинский работник признан виновным в хищениях средств территории ФОМС Новгородской области в составе организованной группы, куда входили шесть сотрудников этого медицинского центра.

Суд установил, подсудимый предоставлял ложные сведения офактах и объёмах оказания гражданам медицинской помощи в страховые медицинские организации, при этом фактически такая помощь не оказывалась либо оказывалась в меньшем объеме.

На стадии предварительного расследования сотрудник медцентра признал свою вину полностью, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Свою вину он также признал и в судебном заседании.

Учитывая наличие у подсудимого малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья, оказание помощи близким родственникам, наличие почётных грамот и благодарственных писем, суд назначил ему условный срок лишения свободы. Это три года условно с испытательным сроком на три года, в течение которых осуждённый своим поведением должен доказать исправление. Также суд взыскал с осуждённого ущерб в сумме более 7,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области в декабре 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачей частной новгородской клиники обвинили в лечении «мёртвых душ»