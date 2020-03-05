Майкоп, , 15:42 — REGNUM Водитель автомашины Mercedes в центре Майкопа открыл стрельбу по пешеходу из травматического оружия. Действия автовладельца были вызваны тем, что пешеход не уступил дорогу иномарке, пишет 5 марта ТАСС.

По словам официального представителя главного управления МВД по Адыгее Байзет Гомлешко, конфликт произошел на пешеходном переходе. Водитель задержан, а пострадавшему оказана помощь в республиканской клинической больнице.

По факту произошедшего полицейские начали проверку.

Читайте также: В Адыгее произошло массовое ДТП с участием 20 машин: есть жертвы