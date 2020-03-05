Чапаевск, Самарская область, , 15:34 — REGNUM В Самарской области возбуждено уголовное дело после несчастного случая в отделе МВД по Чапаевску, в котором один человек погиб, а второй получил травмы. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам халатности. Сообщается, что ремонтные работы проводились по устной договоренности руководства отдела полиции с рабочими.

По данному факту назначено проведение служебной проверки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что днем 24 января текущего года рабочие демонтировали кирпичную перегородку в помещении дежурной части отдела МВД по городу Чапаевску. В какой-то момент кирпичная кладка обрушилась. В результате один рабочий погиб, другой получил травмы и был госпитализирован.

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