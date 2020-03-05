Севастополь, , 15:32 — REGNUM Полиция Севастополя задержала подозреваемого в осквернении Могилы Неизвестного Солдата, расположенной в посёлке Сахарная головка. Об этом 5 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

«Ранее судимый за кражу 37-летний местный житель повредил надгробие могилы и похитил оградку, которую сдал на металлолом за 150 рублей», — уточнили в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ либо ареста до трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что под Севастополем в районе посёлка Сахарная головка разрушили Могилу Неизвестного Солдата. И. о. главы города позже сообщил, что узнал об этом из СМИ, а не от тех, кто должен следить за территорией.

Об этом: Глава Севастополя узнал о разрушении могилы неизвестного солдата из СМИ