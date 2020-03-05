Тюмень, , 15:21 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор экс-ректору Тюменского института культуры Игорю Шишкину за необоснованное получение премий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствием и судом установлено, что Игорь Шишкин с мая 2016 года по третий квартал 2017 года давал подчинённым указание о внесении в ежеквартальную отчётность, которая затем направлялась в Министерство культуры РФ, недостоверных сведений о выполнении институтом целевых показателей по достижению уровня средней заработной платы профессорско-преподавательского состава. Вышестоящее начальство подписывало приказы о выплате ректору Тюменского института культуры крупных премий на общую сумму более одного миллиона рублей.

Игорь Шишкин вину признал. Изъятые у него при обыске в квартире более одного миллиона рублей пойдут в счёт возмещения ущерба Министерству культуры РФ.

Экс-ректору Шишкину суд назначил наказание в виде штрафа на общую сумму 65 тыс. рублей за злоупотребление должностными полномочиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-ректор Тюменского института культуры может отделаться штрафом