Тула, , 15:13 — REGNUM Ленинский районный суд Тульской области вынес решение по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли трое сотрудников ФСИН. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в пресс-службе суда.

Авария произошла в августе 2019 года. Как доказано в суде, обвиняемый Ш., двигаясь на автомобиле Mazda со скоростью 190 км/ч, выехал на перекресток автодороги на красный — запрещающий движение сигнал светофора. Он не уступил дорогу автомобилю марки «Лада», следовавшему на разрешающий движение сигнал светофора, в результате автомобили столкнулись. В результате трое пассажиров «Лады» получили травмы, от которых погибли на месте ДТП.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 12 августа на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». В автомобиле находились сотрудники УФСИН из Белгородской области.

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