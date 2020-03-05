Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM В Ростове-на-Дону директор фирмы предстанет перед судом за уклонение от уплаты налога, сумма которого превысила 235 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как следует из материалов уголовного дела, в период с 2013-го по 2014 год в налоговые декларации и другие документы были внесены ложные сведения, которые позволили руководителю компании присвоить налог на добавленную стоимость в особо крупном размере. Имущество обвиняемого на сумму почти 60 млн рублей арестовано.

Материалы уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в ближайшее время изучит суд.