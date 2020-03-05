Великий Новгород, , 14:42 — REGNUM В Новгородской области предстанет перед судом 58-летний житель Орловской области, который обвиняется в даче взятки сотруднику автодорожного надзора через посредника. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

В марте 2016 года посредник по просьбе обвиняемого, как полагает следствие, передал заместителю начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного автодорожного надзора по Новгородской области денежные средства в сумме 80 тыс. рублей. За эти деньги у чиновника просили освободить водителя грузового автомобиля от административной ответственности в связи с совершением последним административного правонарушения по факту незаконного ввоза продукции на территорию Российской Федерации.

В прокуратуре Новгородской области уточнили, что это правонарушение было выявлено 25 марта 2016 года в Чудовском районе.

Вину в совершении преступления жителей Орловской области не признал, при этом его знакомый был признан виновным в посредничестве во взяточничестве в феврале 2017 года: приговором Новгородского районного суда ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.