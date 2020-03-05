Варшава, , 14:35 — REGNUM В среду, 4 марта, перед штаб-квартирой польской государственной телевизионной компании TVP полицией был задержан мужчина, который, по всей видимости, хотел поджечь здание. Полицейские изъяли у него канистру и бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

«[У него] были приготовлены канистра с жидкостью и стеклянная бутылка емкостью 0,7 литра, также была обгоревшая ткань», — сообщил представитель столичного полицейского управления Сильвестр Марциняк.

Согласно свидетельским показаниям, на которые ссылается интернет-портал телекомпании tvp.info, следует, что мужчина хотел бросить бутылку в здание TVP.

Следователи полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 160 Уголовного кодекса Польши об угрозе жизни или угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В январе 2020 года окружная прокуратура Варшавы направила в суд обвинительное заключение в отношении оппозиционного активиста Франтишка (фамилия не сообщается), известного под кличкой «Фармазон». Он обвиняется в том, что дважды нападал на журналистов TVP во время акций оппозиции в Варшаве 10 июля и 8 декабря 2017 года.