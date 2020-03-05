Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 14:27 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии произошло ЧП. При восхождении на Эльбрус погиб альпинист. Его тело обнаружили спасатели и в настоящее время спускают вниз, пишет «Интерфакс-Юг».

Информация о падении туриста в расщелину с высоты около 5200 метров поступила в центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС утром 5 марта. Падение видел один из членов группы из Краснодарского края. На поиски человека была направлена группа спасателей из шести человек на двух единицах техники.

Позже появилось сообщение о том, что турист найден без признаков жизни.

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