Тегеран, , 14:11 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Иране превысило 3,5 тыс. человек, в 107 случая заболевшие скончались. Об этом сообщает 5 марта телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на данные иранского минздрава.

«Количество заболеваний достигло 3513», — говорится в сообщении.

Ранее было известно о 2922 подтверждённых случаях инфицирования и 92 летальных исходах.

Как сообщало ИА REGNUM, первые заразившиеся коронавирусом были выявлены в Иране 19 февраля. Инфекция стала распространяться из провинции Кум.

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