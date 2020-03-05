Москва, , 14:03 — REGNUM Мещанский суд Москвы оштрафовал жителя Воронежа Михаила Квасова на 270 тысяч рублей за угрозу в адрес судьи, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Квасов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК РФ («Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи»).

По версии следствия, в сентябре 2019 года Квасов, обсуждая в сети интернет один из судебных приговоров, разместил материал, содержащий угрозу убийством в адрес московского судьи.

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