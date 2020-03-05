Воронеж, , 13:53 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета по Воронежской области раскрыло детали обнаружения тела чиновника, пропавшего 8 января. Имя погибшего мужчины не называется, но дата пропажи и другие подробности свидетельствуют, что речь идёт именно о Геннадии Атрещенкове.

«Ранее сообщалось, что мужчина, проживающий в одном из домов по улице Московский проспект города Воронежа, 8 января 2020 года ушел из своей квартиры и его местонахождение не установлено. Его тело 3 марта 2020 года обнаружено в акватории прибрежной зоны Воронежского водохранилища п. Рыбачий города Воронежа местным жителем, который сообщил в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР.

Как уточняется, на теле 56-летнего мужчины внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, также другие судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 56-летний заместитель руководителя Центра эффективности правительства Воронежской области Геннадий Атрещенков пропал 8 января — он вышел из своего дома в парикмахерскую, домой он не вернулся. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с его исчезновением. О гибели Геннадия Атрещенкова стало известно 4 марта, об этом сообщила на своей странице в соцсети его сестра.

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