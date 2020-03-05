Стокгольм, , 13:55 — REGNUM В Хёгдалене, пригороде на юге Стокгольма, рядом с многоквартирным домом прогремел мощный взрыв. Об этом 5 марта сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

По информации журналистов издания, сообщение о взрыве поступило в полицию вечером 4 марта в 23:49 по местному времени. Информации о травмах и пострадавших пока нет. Сообщается, что полиция уже прибыла на место происшествия и расследует данный инцидент.

«В настоящее время мы прилагаем все усилия», — заявила дежурный полицейский Мари-Луиза Матссон.

Она добавила, что степень нанесённого ущерба трудно оценить. Правоохранители не располагают точной информацией по поводу того, что именно произошло в жилом районе Хёгдалена.