Уфа, 5 марта 2020, 13:38 — REGNUM Начальника отделения районного ГИБДД Отдела МВД РФ подозревают в получении взятки в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.
По версии следствия, начальник отделения ГИБДД Отдела МВД РФ по Иглинскому району с августа по сентябрь 2019 года получил взятку в размере 22 тысяч рублей от бизнесмена, который оказывает услуги по хранению автомобилей на спецстоянке.
По факту получения взятки было возбуждено уголовное дело .
Отмечается, что министр внутренних дел по Башкирии назначил проведение служебной проверки. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника из полиции.
Расследование уголовного дела продолжается.
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