Иволгинский район, Бурятия, , 13:32 — REGNUM Следователи в Бурятии начали проверку обстоятельств смерти 14-летнего подростка, найденного 2 марта мёртвым в собственном доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Мальчик проживал вместе с матерью в частном доме в селе Гурульба под Улан-Удэ. В тот день женщина выехала в город за продуктами. Однако из-за плохой работы общественного транспорта смогла вернуться лишь через пять часов.

«Зайдя домой, мать почувствовала запах дыма и обнаружила сына на кровати в бессознательном состоянии. Женщина вынесла ребенка на руках в сени и вызвала скорую медицинскую помощь. Подростка отвезли в лечебное учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось», — отметили в СКР.

По версии следствия, мальчик слишком рано закрыл задвижку дымохода в печи, после чего лёг спасть. В результате произошло задымление, и подросток отравился угарным газом.

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