Москва, , 13:30 — REGNUM Автора ложных сообщений о заложенных в самолётах бомбах разыскивают спецслужбы. В Кремле надеются, что злоумышленника найдут и накажут, заявил 5 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что работа спецслужб не бывает публичной. Вероятно, рано или поздно виновника ложных проверок лайнеров «поймают и накажут по закону».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 марта неизвестный предупредил об угрозе взрывов на борту трёх российских лайнеров. Все угрозы оказались ложными.

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