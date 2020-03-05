Уфа, , 13:23 — REGNUM Шестилетний ребенок пострадал во время столкновения пассажирского автобуса и легковушки в Башкирии. Об этом 5 марта сообщил главный Госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла рано утром 5 марта в Салавате. Столкнулись легковой автомобиль Renault Logan, за рулем которого находилась 40-летняя женщина и автобус ПАЗ, в салоне которого ехали 40 пассажиров. Пассажиры ехали на работу в одно из промышленных предприятий города.

В результате ДТП пострадал шестилетний мальчик, который находился в салоне легковушки.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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