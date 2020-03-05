Чита, , 13:16 — REGNUM Проблема с гуляющими без присмотра сворами собак стала предметом обсуждения на встрече с активом, которую провёл глава Черновского района Читы Василий Турсабаев. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на слова чиновника, агрессивные животные напали, когда Турсабаев приехал в посёлок Аэропорт для осмотра контейнерных площадок.

«Мы объезжали контейнерные площадки, оттуда на меня две собаки выскочили, но отбился», — пояснил чиновник, отвечая на жалобу местной жительницы.

По словам Турсабаева, речь идёт не только о беспризорных животных. Многих псин владельцы выпускают гулять в ошейниках безнадзорно — проблема требует решения.