Омск, , 13:15 — REGNUM В Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 44-летней пациентки в Калачинской центральной районной больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в следственном управлении СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По предварительным данным следствия, ночью 14 февраля женщина поступила в Калачинскую ЦРБ с признаками острого нарушения мозгового кровообращения. Оттуда её направили на лечение по месту жительства — в Горьковскую ЦРБ. Через два дня пациентку вновь доставили санитарным транспортом Горьковской районной больницы в Калачинскую центральную районную больницу. 19 февраля женщина скончалась в Калачинской ЦРБ.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 44-летняя женщина являлась матерью четверых детей.

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