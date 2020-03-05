Париж, , 13:10 — REGNUM На данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших при сходе пассажирского поезда во Франции граждане РФ. Об этом заявили в посольстве РФ в Париже.

«Консульский отдел Посольства России во Франции следит за ситуацией, — подчеркнули в дипмисси. — На данный момент информации о российских гражданах среди пострадавших нет».

Напомним, ранее стало известно о том, что сегодня утром, 5 марта, во Франции с рельсов сошёл поезд, следовавшим из Страсбурга в Париж. Сообщалось о как минимум десяти пострадавших.

Инцидент произошёл недалеко от города Саверн в районе коммуны Ингенайм. В настоящее время на месте ЧП работают спасательные службы и медики. Причины устанавливаются.