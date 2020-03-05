Ростов-на-Дону, , 13:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержаны члены законспирированной ячейки международной террористической организации. Спецоперация прошла в микрорайоне «Темерник», сообщает региональное управление ФСБ РФ 5 марта.

Возглавлял ячейку гражданин Афганистана, вербовавший жителей Ростовской области в ряды международных террористических организаций, действующих в Афганистане и Пакистане. На территорию России злоумышленник проник под видом беженца.

По предварительным данным, в Ростове-на-Дону преступник формировал группу исламистов, готовую в любой момент по указанию зарубежных эмиссаров совершить теракты как в России, так и за её пределами. В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела.