Новосибирск, , 12:57 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 5 марта, на улице Кошурникова загорелся трамвай 14-го маршрута.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, он выгорел полностью.

«Заявка о возгорании поступила пожарным в 05:53 (время местное). В момент прибытия специалистов на место происшествия трамвай горел на путях открытым огнём. Ликвидировали возгорание в 07:07 (время местное)», — уточняют «Вести Новосибисрк» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что люди не пострадали. Причины возгорания сейчас выясняются.