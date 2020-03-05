Белореченск, Краснодарский край, , 12:55 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в одном из общежитий в Белореченске Краснодарского края утром 5 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как предварительно установлено, утром в четверг в одной из комнат общежития на улице Интернациональной произошёл пожар. Соседи вызвали пожарных, которые оперативно прибыли и локализовали возгорание. После тушения пожара в комнате было найдено тело 47-летнего мужчины.

«Предварительной причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем», — уточнили в СУ СКР.

Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели человека — следователям предстоит установить все причины и обстоятельства возникновения пожара и смерти человека.