Новочеркасск, Ростовская область, , 12:38 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области главный специалист отдела потребительского рынка и защиты прав предпринимателей местной администрации попал под следствие. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Как полагают следователи, чиновник разрешал индивидуальным предпринимателям вести стихийную торговлю и предупреждал их о проведении рейдов по выявлению и пресечению лиц, занимающихся несанкционированной торговлей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области был вынесен приговор бывшему первому заместителю главы администрации Новочеркасска. Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в размере 1 млн рублей (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

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