Посёлок городского типа Атамановка, Забайкальский край, , 12:30 — REGNUM После того, как общественность и забайкальские СМИ написали о вырубке леса в посёлке Атамановка Читинского района, Управление по надзору за исполнением федерального законодательства регионального надзорного ведомства с привлечением прокуратуры Читинского района провела проверку законности. Как пояснил прокурор отдела управления прокуратуры края Александр Устьянцев, вскрылись нарушения, допущенные при предоставлении земельного участка в собственность, а также выдачи разрешения на рубку лесных насаждений.

Таким образом, судя по официальной публикации надзорного ведомства, деревья на земельном участке площадью три тысячи квадратных метров, расположенных в п. Атамановка по ул. Шоссейная, намеревались вырубить незаконно, в том числе, и потому, что продажа земельных участков произведена в отсутствие законных оснований и без проведения торгов.

В отношении чиновников администрации городского поселения «Атамановское» могут возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Что касается незаконно выданного земельного участка, то по итогам судебного рассмотрения он должен вернуться в муниципальную собственность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первыми тревогу по поводу вырубки леса близ Атамановки забили местные жители. Протестуя против уничтожения деревьев, где многие годы совершали прогулки и собирали грибы-ягоды, местные жители даже намеревались перекрыть федеральную трассу. Также они опасались, что если вместо деревьев на месте вырубок появятся дома и магазины, то дождевые воды, спускающиеся с горы Маяк, затопят посёлок.

Позднее власти Забайкалья сообщили о принятом постановлении по временной отмене разрешения на вырубку зеленых насаждений.

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