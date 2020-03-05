Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Перевернувшийся на кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга (КАД) грузовик стал причиной образования затора. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительным данным, около 12:00 в четверг, 5 марта, на 108 км внешнего кольца КАД произошло ДТП с участием грузового транспортного средства. В результате грузовой автомобиль опрокинулся на проезжей части, из кузова на дорогу высыпался груз.

«Заняты вторая и четвертая полосы КАД. В настоящее время на месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ведется расчистка проезжей части, подъем перевернувшегося грузового автомобиля», — говорится в сообщении дорожников.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Причины случившегося предстоит установить правоохранительным органам.