Ужгород, Украина, 5 марта 2020, 12:32 — REGNUM В Закарпатье на железнодорожном перегоне Хуст — Орлова произошло ДТП с участием поезда и пассажирского микроавтобуса, сообщила 5 марта пресс-служба «Укрзализныци».
По предварительным данным, водитель автобуса попытался объехать закрытый шлагбаум, игнорируя все предупреждающие знаки и звуковые сигналы.
После столкновения шестерых пассажиров микроавтобуса госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
Обстоятельства аварии выясняет полиция.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» пассажирский автобус столкнулся с цистерновозом. Пострадали восемь человек.
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