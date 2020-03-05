Симферополь, 5 марта 2020, 12:06 — REGNUM Самолёт из Санкт-Петербурга приземлился в Симферополе после сообщения о бомбе на борту. Об этом ИА REGNUM 5 марта сообщили в пресс-службе аэропорта.
Как писало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что из-за сообщения о минировании самолёт совершит экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Однако позже стало известно, что борт не стал садиться в Ростове-на-Дону, ушёл на Симферополь.
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