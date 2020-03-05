Воронеж, , 12:03 — REGNUM Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежа и Воронежской области днём 6 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«От Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен консультативный доклад о неблагоприятных погодных условиях: днем 6 марта местами по Воронежской области и г. Воронеж ожидается усиление ветра до 15−18 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Отметим, 5−6 марта в Воронеже ожидается дневная температура до +13 градусов, ночная — до шести градусов тепла.