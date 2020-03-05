Боготол, Красноярский край, , 12:03 — REGNUM В Боготольском районе Красноярского края вынесен приговор бывшему врачу, виновному в причинении смерти по неосторожности пациенту. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уточняется, что осуждён 55-летний бывший врач анестезиолог — реаниматолог реанимационного отделения КГБУЗ «Боготольская МБ». Установлено, что в апреле 2018 года анестезиолог-реаниматолог в ходе хирургической операции брюшной полости во время введения пункционной иглы в подключичную вену справа допустил повреждение лёгкого 39-летнего пациента.

Медработник своевременно не диагностировал повреждение. Впоследствии это привело к развитию пневмоторакса. После операции пациента перевели в палату интенсивной терапии под наблюдение указанного врача. Однако врач не наблюдал за больным, не проводил необходимое лечение в период выхода пациента из анестезии.

Состояние мужчины было крайне тяжёлым и ухудшалось дальше. Но медик с вечера до утра следующего дня не осматривал пациента. Не дожидаясь окончания рабочего времени, он покинул хирургическое отделение. Пациента в крайне тяжёлом состоянии он не передал сменяющему врачу.

Мужчина скончался через два дня после операции. Врач свою вину не признал. Однако суд счёл достаточными для вынесения приговора собранные следствие доказательства.

Врачу назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок два года.

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