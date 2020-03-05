Уфа, 5 марта 2020, 12:06 — REGNUM Семилетнего мальчика помогли разыскать сотрудники Росгвардии в Уфе. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Росгвардии по Башкирии.
По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 4 марта мать семилетнего ребенка сообщила стражам порядка о пропаже ее сына.
По словам женщины, мальчик вышел на прогулку с друзьями и пропал.
Сотрудники Росгвардии, получив ориентировку из полиции, начали оперативно осматривать близлежащую территорию. К счастью, мальчика удалось найти в течение десяти минут с момента начала поиска.
Отмечается, что росгвардейцы доставили ребенка в полицию, где он был передан матери.
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