Азовский район, Ростовская область, , 11:59 — REGNUM На трассе Азов — Ейск в Ростовской области произошло смертельное ДТП, ещё один человек пострадал. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 5 марта.

Авария случилась в 8:30 мск в Азовском районе. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель ВАЗ 2107. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где ВАЗ 2107 столкнулся с BMW X6.

В результате автокатастрофы погибла пассажирка отечественного автомобиля, водитель госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции восстанавливают картину произошедшего.