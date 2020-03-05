Улан-Удэ, , 11:55 — REGNUM Предприниматель и турист из Бурятии Дамдин Дашиев задержал в Риме мигранта из Марокко, пытавшегося его обокрасть. Инцидент произошёл во время чемпионата мира по вольной борьбе.

Как сообщает портал ARD, предприниматель с супругой приехали в Вечный город, чтобы поддержать бурятских спортсменов. Возле Колизея, где они решили прогуляться вечером того дня, к ним подошёл мужчина, попросив сфотографировать на фоне памятника.

«Я согласился, не видел в этом никакой проблемы. Супруга чуть в стороне фотографировала Колизей. Снял рюкзак с плеча, положил под ноги, навел на него его телефон. Но когда нажал кнопку разблокировки, она не сработала», — рассказал он.

Выяснилось, что телефон не был включен. Пока Дамдин с лжетуристом разбирались в проблеме, сообщник последнего схватил рюкзак и попытался убежать. Однако он не учёл, что турист из Бурятии занимался бизнесом с 90-х годов, поэтому был готов к подобному.

«Я сразу понял, что работает группа, и они связаны между собой. Метров через 50 я его догнал, сделал подсечку и уложил его. Он пытался вырваться, но не смог. Людей вокруг было много, поэтому сеанс воспитания был недолгим. Он испугался, дрожал, вообще не ожидал, что я его поймаю», — передаёт портал его слова.

Он удерживал воришку, пока не подошла полиция и карабинеры. Задержанным оказался мигрант из Марокко. Как отмечается, полицейские поблагодарили Дашиева за поимку преступника и выразили сожаление, что у того было слишком мало времени на «общение» с мигрантом наедине.

Начальник полиции района Челио Франко Баллоне отметил, что впервые увидел подобное задержание вора силами туристов с 1987 года, когда он поступил на службу.

Читайте также: В Риме задержаны 37 грузинских воров-«домушников»