Анкара, , 12:01 — REGNUM Массовая потасовка между сторонниками и противниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана произошла в турецком парламенте. Запись инцидента, связанного с обострением в Сирии, опубликована на сайте YouTube.

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу предложил вступить в переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом. Эрдоган заявил, что автор этой идеи — предатель. За этим последовала жёсткая критика в адрес турецкого лидера.

За Эрдогана вступились представители правящей Партии справедливости и развития, в дальнейшем перепалка переросла в драку. В потасовку были вовлечены десятки депутатов, заседание парламента оказалось прервано.

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