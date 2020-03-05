Москва, , 11:44 — REGNUM Два пассажирских самолета рейсов Санкт-Петербург — Симферополь и Москва — Сыктывкар получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Об этом 5 марта ТАСС сообщили в авиаслужбах.

Отмечается, что ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту самолета рейса Москва — Омск.

«Поступили еще два подобных сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах», — сообщил собеседник издания.

Читайте также: Штраф или срок — что грозит за «ложное» минирование самолёта

Экипаж летевшего в Симферополь самолета сначала принял решение об экстренной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону, однако решил следовать в пункт назначения. Второй самолет маршрут не меняет и следует в Сыктывкар.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что злоумышленники угрожают рассылать угрозы о минировании не только в городские госучреждения Санкт-Петербурга, но и в авиакомпании. Авторы анонимных электронных писем требуют 120 биткоинов и сообщают о минировании судов, мостов, а также магазинов популярной торговой сети.

Читайте также: В Петербурге «минёры» угрожают срывать рейсы авиакомпаний