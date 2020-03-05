Омск, , 11:43 — REGNUM Самолёт из Москвы, о минировании которого сообщил аноним, приземлился в Омске.

Сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево». В нём говорилось, что летевший в тот момент из Москвы в Омск самолёт Airbus А320 заминирован. Информацию передали экипажу воздушного судна.

Как передаёт «Комсомольская правда», капитан воздушного судна принял решение не менять маршрут, а садиться в Омске. Самолёт благополучно приземлился 5 марта около 14:00.

В дежурной части линейного управления МВД на транспорте в омском аэропорту подтвердили информацию о том, что действительно было сообщение о взрывном устройстве на борту. Более подробную информации в ведомстве обещали дать позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском международном аэропорту «Шереметьево» 5 марта экстренно сел самолёт Airbus А330, направлявшийся в Дубай. Спустя 40 минут после вылета сработал датчик неисправности навигации. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

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