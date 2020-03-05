Чебоксары, , 11:42 — REGNUM В Чувашии 45-летний мужчина осуждён за использование видеокамеры под видом пуговицы. Это устройство было обнаружено при сдаче экзамена на получение водительских прав, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Перед судом предстал житель Моргаушского района. Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года сельчанин заказал за 25 тыс. рублей миниатюрную видеокамеру, закамуфлированную под пуговицу.

«В последующем он неправомерно использовал её при сдаче теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — говорят в следственном управлении, отметив, что это обнаружил автоинспектор во время экзамена.

Вурнарский райсуд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации»). Ему назначено 15 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах 19-летнего парня признали виновным в незаконном приобретении код-грабберов, закамуфлированных под автобрелки. Они использовались для совершения краж.

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